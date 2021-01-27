Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе компании предпринимателя «Конкорд».
Там уточнили, что соцсети таким образом якобы отреагировали на пост Пригожина про отмену запрета на службу в армии США трансгендеров. «Американская военная машина стала слабой и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов», — написал бизнесмен.
Как сообщили в «Конкорде», в справочном центре соцсетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается «из целей безопасности».