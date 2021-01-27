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Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Пригожина. В его компании считают, что после поста про трансгендеров в армии США

Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе компании предпринимателя «Конкорд».

Фото: скриншот facebook.com
Фото: скриншот twitter.com

Там уточнили, что соцсети таким образом якобы отреагировали на пост Пригожина про отмену запрета на службу в армии США трансгендеров. «Американская военная машина стала слабой и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов», — написал бизнесмен.

Как сообщили в «Конкорде», в справочном центре соцсетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается «из целей безопасности».

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Комментарии (1)

carkorea
Пускай ВК перелезает ! ))) Ворон ворону глаз не выклюет )))
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