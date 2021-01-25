Петербуржцев проведут по малоизвестной Карповке

На четной стороне набережной Карповки теперь молодое публичное пространство — «и это отличный повод познакомиться с удивительной историей его окрестностей», решили в ДК Лурье. 30 января отправляемся гулять по Петербургу с Константином Шолмовым. 12+
В Лопухинском саду можно себе представить какую-нибудь стычку русских со шведами: в годы Северной войны тут пролегала линия фронта. А в годы Великой Отечественной рядом с ЛЭТИ был подземный командный бункер Краснознаменного Балтийского флота. Военный совет флота заседал рядом, в церкви, которая за свою жизнь побыла также и колонией для несовершеннолетних, и институтской лабораторией. А из окна дома
Пешеходная экскурсия из цикла «Теплый город» состоится 30 января, начало в 12:00. Подробности на сайте.
Александра Шеромова