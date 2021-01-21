24 февраля — круглый стол «Что должен уметь умный дом? Новые технологии для удобства и безопасности»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие «умные» технологии внедряются сегодня в новостройках?
- Влияет ли их установка на стоимость квадратного метра? Как быстро можно окупить затраты за счет экономии ресурсов?
- Какие «умные» технологии сегодня наиболее востребованы покупателями? Насколько «умным» может быть дом?
- Как сделать дом умным самостоятельно? Какие системы предлагаются на рынке? Что они позволяют сделать?
- Сколько стоит умный дом?
Новостройки, которые вводятся в эксплуатацию с 1 января 2021 года, должны оснащаться «умными» счетчиками электричества — они сами будут передавать информацию о том, сколько потратили электричества. В новых домах застройщики уже часто сами внедряют технологии «умного дома» в большей или меньшей степени. В первую очередь, это касается доступа в дом и квартиру, контроля за потреблением тепла, воды, электричества, а также предупреждения и оповещения различных аварий. Возможности «умного дома», безусловно, шире, но дополнительные опции — это уже дело выбора каждого жильца. Насколько умным может быть современный дом — обсудим на круглом столе.
Приглашаем представителей строительных компаний, разработчиков программного обеспечения, технических решений и технологий, представителей энергетических и телекоммуникационных компаний, экспертов рынка.
По вопросам участия обращаться:
Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru