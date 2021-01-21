18 февраля — круглый стол «Магазин на диване. Ждет ли рынок онлайн-торговли продолжение роста?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Ожидается ли в 2021 году продолжение роста онлайн-продаж? Насколько сильной будет привычка покупать онлайн? Или постепенно люди будут возвращаться в оффлайн?
- Портрет онлайн-покупателя — как привлечь новые категории клиентов?
- Особенности маркетинга в онлайн-торговле. Что привлекает покупателя: широкий выбор, удобство и скорость доставки, скидки и пр.?
- Влияние развития электронной коммерции на рынок складской недвижимости — какие площади востребованы?
- Кадровый вопрос: курьеры как главная рабочая сила.
- Какие сферы/направления еще не охвачены онлайн-торговлей и почему?
Эксперты оценивают рост онлайн-торговли в 2020 году в диапазоне 20–50%, на ее долю пришлось почти 10% от всей российской розницы. В первую очередь, очень интенсивно развивались онлайн-продажи еды — как доставки готовых блюд из ресторанов (для них это было, по сути, единственной возможностью выжить во время локдауна), так и просто продуктов. Каждая уважающая себя сеть открыла интернет-магазин, развивались и сервисы, не представленные в рознице. Последние удивляли покупателей доставкой за 15–30 минут. Появилась дистанционная продажа лекарств. Следующий возможный шаг — онлайн-продажа алкоголя, но пока ее опасаются разрешать — слишком сложный механизм контроля. Онлайн сегодня можно купить даже квартиру, вызвать на дом лабораторию для взятия анализов, закончить почти любые курсы.
Приглашаем представителей компаний Интернет-торговли, маркетплейсов, торговых сетей, разработчиков программного обеспечения, технических решений и технологий, представителей строительных компаний, складских и логистических компаний, онлайн-школ и курсов.
По вопросам участия обращаться:
Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru