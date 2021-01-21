18 февраля — круглый стол «Магазин на диване. Ждет ли рынок онлайн-торговли продолжение роста?»

Эксперты оценивают рост онлайн-торговли в 2020 году в диапазоне 20–50%, на ее долю пришлось почти 10% от всей российской розницы. В первую очередь, очень интенсивно развивались онлайн-продажи еды — как доставки готовых блюд из ресторанов (для них это было, по сути, единственной возможностью выжить во время локдауна), так и просто продуктов. Каждая уважающая себя сеть открыла интернет-магазин, развивались и сервисы, не представленные в рознице. Последние удивляли покупателей доставкой за 15–30 минут. Появилась дистанционная продажа лекарств. Следующий возможный шаг — онлайн-продажа алкоголя, но пока ее опасаются разрешать — слишком сложный механизм контроля. Онлайн сегодня можно купить даже квартиру, вызвать на дом лабораторию для взятия анализов, закончить почти любые курсы.



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