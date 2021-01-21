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Любовь Соболь задержали из-за призывов к акции протеста

Юриста Алексея Навального Любовь Соболь задержали и везут в московское ОВД для составления протокола.

«В Москве сотрудники полиции задержали. <...> [Любовь] Соболь везут в ОВД «Донской» для составления протокола из-за призывов к акции», — сообщает 21 января телеканал «Дождь».

Адвокат Владимир Воронин в своем микроблоге уточнил, что Соболь вытащили из его машины. В эфире «Дождя» он уточнил, что его подзащитную задержали за «призывы на несанкционированные митинги». «Как можно задержать человека за то, чего еще не было?» — спросил Воронин.

Днем 21 января к юристу Алексея Навального приходил участковый, однако она отказалась открыть ему дверь. Роскомнадзор уже пригрозил соцсетям наказанием за вовлечение подростков в незаконные митинги.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (5)

DEMOMON
Воронин что, вообще без понимания понятий?
265037779
всех буиных на окраину высылать
ash364
К акция протеста 23-01-2021?
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