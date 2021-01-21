Павел Басинский расскажет, как идти против жанра и экспериментировать в прозе

В конце прошлого года у Павла Басинского вышло две «экспериментальных» книги — написанная в соавторстве с Екатериной Барбанягой биография Софьи Толстой и роман-фейк «Любовное чтиво». 28 января в прямом эфире писатель даст интервью на тему «Как экспериментировать в прозе». (16+)



Павел Басинский известен как автор четырёх книг о Льве Толстом и его семье. Первая из них, «Лев Толстой. Бегство из рая», получила премию «Большая книга». На этот раз пристального внимания Басинского заслужила Софья Толстая — жена великого писателя. Ее характер и поступки вызывают бурные споры среди знатоков и простых любителей, кто-то ее ненавидит, кто-то ей сочувствует. В книге «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» Басинский и петербургская писательница Екатерина Барбаняга вступают в диалог-спор о судьбе Толстой. Это эксперимент и над романным, и над мемуарным жанром, и вообще над всей привычной литературой: в нее все больше проникают онлайн-формы.

