Павел Басинский расскажет, как идти против жанра и экспериментировать в прозе

В конце прошлого года у Павла Басинского вышло две «экспериментальных» книги — написанная в соавторстве с Екатериной Барбанягой биография Софьи Толстой и роман-фейк «Любовное чтиво». 28 января в прямом эфире писатель даст интервью на тему «Как экспериментировать в прозе». (16+)
Павел Басинский известен как автор четырёх книг о Льве Толстом и его семье. Первая из них, «Лев Толстой. Бегство из рая», получила премию «Большая книга». На этот раз пристального внимания Басинского заслужила Софья Толстая — жена великого писателя. Ее характер и поступки вызывают бурные споры среди знатоков и простых любителей, кто-то ее ненавидит, кто-то ей сочувствует. В книге «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» Басинский и петербургская писательница Екатерина Барбаняга вступают в диалог-спор о судьбе Толстой. Это эксперимент и над романным, и над мемуарным жанром, и вообще над всей привычной литературой: в нее все больше проникают онлайн-формы.
Еще одну свою новую книгу — «Любовное чтиво» — Басинский называет романом-фейком: это роман-пародия о жизни писателя, который берётся за написание любовного романа. В то же время в жизни этого автора все непросто: там присутствует любовный роман другого рода. В результате «Чтиво» претендует на несколько званий: детектива, психологической и игровой прозы в лучших традициях большого русского романа.
Павел Басинский готов рассказать, в чем отличие экспериментальной прозы от постмодернистской, как сохранить ценность биографической составляющей в книге, а также чем эксперименты проигрывают «чистому» жанру. Ответы на эти вопросы прозвучат 28 января в 18:00 в прямом эфире в группе «Буквоеда» «ВКонтакте».
Елена Васильева