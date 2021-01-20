Судя по старым фотографиям, проезду автомобилей к строящимся домам на Московском проспекте, 183–185 мешали трава и деревья. По крайней мере на спутниковых снимках от 2019 года безымянный сквер площадью 17 тысяч кв. метров наглухо отделял корпуса от проезжей части. Сейчас к зданиям прямо по территории ЗНОП проложена дорога, на которой вовсю паркуются машины. Хотя за это, напомним, по петербургским законам любому автомобилисту грозят штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Площадь сквера между домами № 179 и 189 на Московском проспекте Смольный предлагает сократить на 1381 кв. метр в поправках к закону о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Таким образом предполагается легализовать проложенный по газону проезд к новому ЖК «Граф Орлов», сообщили «Фонтанке» читатели.

На своем сайте компания отмечает: «ЖК «Граф Орлов» ориентирован на то, чтобы сделать жизнь своих резидентов максимально удобной и комфортной». Судя по кадастровой карте, участок, дома на котором возводит застройщик Л1, прилегает вплотную к границе ЗНОП, так что построить выезд на Московский проспект можно было бы только в обход сквера. Если депутаты примут поправки в неизменном виде, проблема решится: в сквере узаконят два проезда, а также вырежут два узких участка, прилегающих к зданиям.

Как ранее подробно рассказывала «Фонтанка», поправки к закону о ЗНОП предполагают легализацию незаконных парковок и асфальтированных проездов в скверах и парках по всему городу. В декабре их в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания Петербурга — они подготовлены после инвентаризации объектов, проведенной в 2018 и 2019 годах по итогам рассмотрения 2 тысяч заявок.

К первому чтению Центр экспертиз «ЭКОМ» подготовил карту в соответствии с первоначальным видом законопроекта. С помощью неё можно посмотреть все изменения в ЗНОПах в удобном формате.