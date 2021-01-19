Литкритик объяснит литературные мемы и подскажет, как придумать свой

В принципе, для мема достаточно было бы фразы «Первым русским рэпером был Пушкин». Но авторы мема учли, что не все поймут, и дописали: «Классно рифмовал, африканские корни, погиб в перестрелке». А для мема про Булгакова хватило бы подписи: «Вот что бывает, когда у врача разборчивый почерк». Но авторы на всякий случай пояснили: вот, дескать, Михаил Афанасьевич был врачом, а прославился как писатель. Знатоки от таких подробных объяснений морщат нос и группируются в сообщества «для своих», где тренируются не только в остроумии, но и в литературоведении. Не всякий поймет, что смешного в меме с Клюевым (Николаем, поэтом). И почему народ в паблике просит побольше мемов про Бениславскую (Галину, литсекретаря Есенина). Как отметил А. П. Чехов, «нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя» — с мемами так же, на любой найдется любитель. Но шеф-редактор сервиса аудиокниг по подписке Storytel Константин Мильчин готов критиковать не только книги, но и мемы про книги.

