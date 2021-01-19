Ученый расскажет, что важного откопали археологи в 2020 году

Подведение «итогов года в археологии» — вполне традиция. Если бы год не выдался «из ряда вон»: из-за пандемии многие экспедиции были отменены. Тем интереснее будет 19 января в онлайн-эфире лектория «Архэ» узнать о том, какие открытия были сделаны «невзирая на». 12+
«Но не всем ладно. Игнат писал» — расшифровали ученые надпись XII века в Спасо-Преображенском соборе Переславля Залесского. Неведомый Игнат не только писал (на стене храма), но и рисовал. Рядом — изображение бегущего человека с какой-то фантастической тварью: птичья голова, тело змеи, рыбий хвост. Задача археологов теперь — разгадывать, что Игнат имел в виду. Открытие этого граффити называет в числе главных своих достижений ушедшего года Институт археологии РАН. А ученые, работавшие в иракской пещере Шанидар, наверняка назвали бы свои находки: очередное подтверждение того, что неандертальцы возлагали цветы на могилы, т.е. обладали довольно тонкой душевной организацией. На древней (31 тыс.лет) стоянке в Австрии еще в 2005 году были обнаружены могилы трех младенцев — и сейчас наука «разгадала» не только степень их родства (двое — близнецы, третий — двоюродный брат), но и от чего, судя по всему, умерли, а находки в болгарской пещере Бачо Киро опять пробудили споры: хомо сапиенс сам додумался делать украшения из зубов животных или подглядел у неандертальцев.
Как говорил год назад на «итогах -2019» доктор исторических наук Владислав Житенёв, отбирать наиболее важные события ему все сложнее: очень много. Для кого-то важно, что люди еще в верхнем палеолите использовали навоз как топливо, а кому-то интереснее то, что в Помпеях были найдены еще две жертвы Везувия. Какие все-таки события ученый счел наиболее заметными, узнаем на лекции «Итоги 2020 года в археологии» 19 января в 20.00.
Александра Шеромова.