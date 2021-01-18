Хранитель расскажет о загадках дворцовых люстр

Многим светильникам из Павловского дворца больше 200 лет — а загадок о происхождении некоторых из них не убавляется. 21 января в библиотеке Маяковского «Загадки светильников Павловского дворца» (так лекция называется) раскроет хранитель музейной коллекции. Бесплатно. Будет трансляция. 12+
64 люстры, 30 фонарей, 127 бра — столько подвесных светильников в Павловском дворце. Некоторые из них помнят первых хозяев дворца, Павла Петровича и Марию Федоровну. В конце XVIII века моду на светильники задавала Франция, так что только специалист догадается, кто автор — французский мастер, швейцарец или немец. Но хранитель Ольга Баженова подсказывает: если в люстре рубежа XVIII–XIX веков использовано красное рубиновое стекло — значит, точно изготовлена в России. Например, люстра из Итальянского зала дворца, несмотря на путти и грозди винограда, наша, российская. Из дворцовых фонарей самыми «загадочными» считаются два бронзовых, что в Греческом зале. Есть версия, будто их создавал самый именитый французский мастер того времени Пьер Гутьер, работавший для Марии Антуанетты и Людовика XVI. Но, возможно, фонари сделаны по эскизам самого Чарльза Камерона, автора дворца. Историй у дворцовых светильников столько, что хватило на целый недавно изданный каталог «Люстры, фонари, бра: вторая половина XVIII — начало ХХ века». Ольга Баженова, хранитель коллекций музея, расскажет, какие загадки удалось разгадать, а какие пока не поддаются.
Лекцию из цикла «Музейные встречи» можно послушать 21 января очно в отделе литературы в Маяковке (наб. Фонтанки, 46, 2-й этаж, Белый зал) или онлайн во «ВКонтакте». Начало в 18.00.
Александра Шеромова