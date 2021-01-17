Поездка с таксистом-частником закончилась для жительницы Фрунзенского района Петербурга обращением в полицию. К дому её водитель доставил своеобразно, оплату предпочёл выбрать на свой вкус.
Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего ночи 17 января в службу «112» обратилась 34-летняя петербурженка, рассказавшая, что только что стала жертвой ограбления. К своему дому на Будапештской она вернулась на белой «Хонде», водитель которой взялся подвезти её и подругу.
По дороге был любезен и поддерживал светскую беседу — запомнились разговоры о родной ему Турции и нынешней жизни на улице Димитрова. Подругу, по всей видимости, доставили без приключений, но на Будапештской настроение водителя изменилось. По словам заявительницы, её вытолкнули из салона. Далеко «Хонда» не уехала.
Возвращение водителя сняла камера домофона. Он нагнал пассажирку у дверей, пока та искала ключи. Склонился ниже, как будто интересуясь содержимым сумки, но остановил свой выбор на цепочке. Сорвав её с шеи женщины, водитель сбежал.
«Фонтанке» петербурженка рассказала, что доверилась частнику, возвращаясь с дня рождения. Праздновали весело, объяснить, как именно оказалась на снегу, она затрудняется. Впрочем, если казавшийся бескорыстным водитель разочаровал, то после случившегося окрепла вера в полицию. По словам женщины, её обидчик уже задержан. Цепочку пока не вернули.