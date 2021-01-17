Поездка с таксистом-частником закончилась для жительницы Фрунзенского района Петербурга обращением в полицию. К дому её водитель доставил своеобразно, оплату предпочёл выбрать на свой вкус.



Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего ночи 17 января в службу «112» обратилась 34-летняя петербурженка, рассказавшая, что только что стала жертвой ограбления. К своему дому на Будапештской она вернулась на белой «Хонде», водитель которой взялся подвезти её и подругу.

По дороге был любезен и поддерживал светскую беседу — запомнились разговоры о родной ему Турции и нынешней жизни на улице Димитрова. Подругу, по всей видимости, доставили без приключений, но на Будапештской настроение водителя изменилось. По словам заявительницы, её вытолкнули из салона. Далеко «Хонда» не уехала.