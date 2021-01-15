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ВОЗ рекомендовала не требовать вакцинироваться для международных поездок

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID для международных поездок.

«Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников», — говорится в рекомендациях комитета ВОЗ, которые 15 января приводит РИА Новости.

При этом отмечается, что подтверждение вакцинации не должно освобождать международных путешественников от соблюдения других мер по снижению риска путешествий.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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