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Pixar'овская «Душа» добралась до кинотеатров

С 21 января в кинотеатрах начнут показывать «Душу» — новый мультик студии Pixar, лидера по части трогательного и изобретательного кино для всей семьи. Как обычно, сюжет совсем не детский и скорее притчевый, чем сказочный.

Фото: кадр из мультфильма «Душа»

Главный герой — школьный учитель музыки и джазовый музыкант-любитель, который наконец получил шанс проявить себя и выступить в клубе своей мечты вместе с полноценным бэндом. Но накануне долгожданного концерта он падает в люк на улице, а в себя приходит уже в совсем другом мире. Теперь он — не человек, а всего лишь душа, и окружают его смешные наброски будущих людей, у которых еще толком нет ни характера, ни пристрастий, ни особенностей. И вместе с ними ему предстоит пережить перерождение и вернуться в мир живых.

Выйти на экраны мультик должен был еще прошлым летом, но, как и прочие релизы, «Душу» перенесли. Теперь она наконец добралась до кинотеатров. И если есть зрелище, трогательное и красочное, которого всем нам очень не хватало весь этот год, то это именно фирменная пиксаровская история о самом важном.

6+

Иван Чувиляев

Фото: кадр из мультфильма «Душа»

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Комментарии (1)

klaus-khoffman
Хороший мульт. Но наверное для маленьких детей не подходит.
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