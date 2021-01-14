Ученые расскажут, как найти баланс «после новогодних» и не только

Тема очередного научного ток-шоу «Разберём на атомы» от Информационного центра атомной энергии — «Баланс». По традиции одно понятие по-своему раскроют представители трех разных областей. На сей раз — лингвист, эколог и научный журналист. 19 января, бесплатно , очно, в «Книги и кофе». 12+

Если человек подписывает петиции, состоит в сообществах и действует — это активизм. Если подписывает и состоит, но ничему особенно не содействует — это слактивизм. Как и «активизм», слово не русское: от slack, «бездельник», и activism, «активность». И активизм, и слактивизм — англицизмы. Но есть и псевдоанглицизмы. К ним, например, относится «антихайп», название музнаправления, созданное рэп-батлерами. Как найти баланс между великим и могучим и всякими «измами», расскажет профессор РГПУ им. А. И. Герцена Валерий Ефремов.

Мы заменяем пластиковые пакеты бумажными и гордимся собой: это экологично. Но производство бумажного пакета вредит природе больше, чем производство пластикового: древесина, затраты энергии, воды. Эколог, старший преподаватель факультета энергетики и экотехнологий Университета ИТМО Елена Быковская постарается найти грань между экологичным образом жизни и экофанатизмом.



«Мы ждем от современной космонавтики полетов за границу Солнечной системы, колонизации Марса и научных баз на Луне. А вместо этого получаем тысячи малоразличимых спутников и разговоры о том, что космос для государства слишком дорог», — рассуждает научный журналист Михаил Котов. А можно ли найти равновесие между тем, о чем нам мечтается, и тем, что реально?



Ищем баланс во всем 19 января в кафе «Книги и кофе» на ул. Гагаринской, 20. Начало — в 19:30.



Александра Шеромова

