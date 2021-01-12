Корейцы придумали «умный ошейник», который интерпретирует лай собаки

Южнокорейский стартап разработал собачий ошейник на базе искусственного интеллекта, который может определять пять эмоций у собак, отслеживая их лай с помощью технологии распознавания голоса. Об этом 12 января сообщает Reuters.
По данным издания, владельцы с помощью этого устройства и специального приложения смогут узнать, что испытывает их питомец: счастлив ли он, расслаблен, обеспокоен, сердится он или грустит. Так, например, один из пользователей обнаружил, что его собака злится, когда проигрывает в игре.
Как и человеческие фитнес-браслеты, ошейник также собирает информацию о физической активности пса и его отдыхе.
В основу разработки, на которую ушло больше трёх лет, легли 10 тысяч образцов голоса собак 50 разных пород. В Сеульском национальном университете, где тестировали устройство, сообщили, что средний уровень точности распознавания эмоций составляет 90%. Компания-разработчик утверждает, что такой ошейник — в своём роде первый в мире.