FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Корейцы придумали «умный ошейник», который интерпретирует лай собаки

Южнокорейский стартап разработал собачий ошейник на базе искусственного интеллекта, который может определять пять эмоций у собак, отслеживая их лай с помощью технологии распознавания голоса. Об этом 12 января сообщает Reuters.

По данным издания, владельцы с помощью этого устройства и специального приложения смогут узнать, что испытывает их питомец: счастлив ли он, расслаблен, обеспокоен, сердится он или грустит. Так, например, один из пользователей обнаружил, что его собака злится, когда проигрывает в игре.

Как и человеческие фитнес-браслеты, ошейник также собирает информацию о физической активности пса и его отдыхе.

В основу разработки, на которую ушло больше трёх лет, легли 10 тысяч образцов голоса собак 50 разных пород. В Сеульском национальном университете, где тестировали устройство, сообщили, что средний уровень точности распознавания эмоций составляет 90%. Компания-разработчик утверждает, что такой ошейник — в своём роде первый в мире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

RemyMartin
Вот и собачки говорящие скоро появятся, правда в Корее они определенно рискуют наговорить лишнего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний