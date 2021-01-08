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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

взятие Конгресса США, вакцинация и ковид-паспорта, «шаурма от Сталина»

Протестующие сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса. Суд Ирака решил арестовать Трампа за убийство иранского генерала Сулеймани. В России и в мире началась массовая вакцинация против коронавируса — встал вопрос о введении «ковид-паспортов» для пересечения границ. В Москве начали продавать «шаурму от Сталина»: сотрудники общепита одеты в форму НКВД. Андрей Константинов рассказывает рождественскую историю о Раймонде.

итоги недели

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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Почему убрали статью о происшествии на трассе А-121?
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