«Считайте это фигурой речи». В Смольном объяснили слова Беглова о карусели и Книге рекордов Гиннесса

Губернатор Петербурга Александр Беглов, рассказавший ранее журналистам о том, что ретрокарусель ручной работы окажется в Книге рекордов Гиннесса, вовсе не имел в виду, что Смольный собирается подавать заявку самостоятельно.

Как пояснили 3 января «Фонтанке» в пресс-службе губернатора, анонс Беглова нужно воспринимать как фигуру речи, необходимую для описания всей красоты карусели.



«Считайте это фигурой речи. Карусель сделана мастерами специально для Петербурга, с использованием петербургских мотивов», — сказали в пресс-службе Смольного, отвечая на вопрос о финансировании заявки.