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«Считайте это фигурой речи». В Смольном объяснили слова Беглова о карусели и Книге рекордов Гиннесса

Губернатор Петербурга Александр Беглов, рассказавший ранее журналистам о том, что ретрокарусель ручной работы окажется в Книге рекордов Гиннесса, вовсе не имел в виду, что Смольный собирается подавать заявку самостоятельно.

Как пояснили 3 января «Фонтанке» в пресс-службе губернатора, анонс Беглова нужно воспринимать как фигуру речи, необходимую для описания всей красоты карусели.

«Считайте это фигурой речи. Карусель сделана мастерами специально для Петербурга, с использованием петербургских мотивов», — сказали в пресс-службе Смольного, отвечая на вопрос о финансировании заявки.

Ранее во время визита на Рождественскую ярмарку губернатор Александр Беглов отметил, что в этом году властям из-за ковида пришлось сократить программу: отказаться от катка и карусели ручной работы немецких мастеров.

«Наша карусель попадёт в Книгу Гиннесса как самая лучшая ручная работа. Если обстановка будет хорошая, мы ее установим на День города и дадим детишкам покататься», — пообещал губернатор.

Карусель ручной работы сделал немецкий мастер Питер Пэтс. Его аттракционы уже 8 раз попадали в Книгу рекордов Гиннесса. Он первым в мире создал конструкцию, работающую на солнечных батареях, самую большую и самую маленькую карусель.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Piligrino
Бакинские оба не отвечают за свои слова. Одни фигуры речи)) пустомели
Наталья Коптяева
Клоуны, лучше бы вакцинацию нормально организовали. Вон индусы хотят, за неделю 300 миллионов привить от ковида, вот это рекорд. А клоунам только карусели и подавай.
ВладиславA.
Да мы уже давно привыкли к «фигурам речи». Из последнего: «Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет»...
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