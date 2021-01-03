«Считайте это фигурой речи». В Смольном объяснили слова Беглова о карусели и Книге рекордов Гиннесса

Губернатор Петербурга Александр Беглов, рассказавший ранее журналистам о том, что ретрокарусель ручной работы окажется в Книге рекордов Гиннесса, вовсе не имел в виду, что Смольный собирается подавать заявку самостоятельно.
Как пояснили 3 января «Фонтанке» в пресс-службе губернатора, анонс Беглова нужно воспринимать как фигуру речи, необходимую для описания всей красоты карусели.
«Считайте это фигурой речи. Карусель сделана мастерами специально для Петербурга, с использованием петербургских мотивов», — сказали в пресс-службе Смольного, отвечая на вопрос о финансировании заявки.
Ранее во время визита на Рождественскую ярмарку губернатор Александр Беглов отметил, что в этом году властям из-за ковида пришлось сократить программу: отказаться от катка и карусели ручной работы немецких мастеров.
«Наша карусель попадёт в Книгу Гиннесса как самая лучшая ручная работа. Если обстановка будет хорошая, мы ее установим на День города и дадим детишкам покататься», — пообещал губернатор.