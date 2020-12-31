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Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по лечению коронавируса

Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов коронавируса.

Отмечается, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего тела. Это едва не привело к фатальным последствиям.

По мнению Люка, реакция его супруги Лауры спасла ему жизнь. Женщина рассказала, что всю неделю ее муж чувствовал себя плохо, и ему посоветовали пить больше жидкости. Однажды вечером он пошел принять ванну, но вылезая, упал. Она пояснила, что не смогла войти туда, так как дверь была закрыта, однако не растерялась и сразу вызвала скорую. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал, пишет 31 декабря РИА Новости.

«В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды», — пояснила супруга Люка.

После того, как мужчину привезли в госпиталь, врачи сказали его жене, что следующие сутки будут критическими для него. Несколько дней он лежал в реанимации на аппарате ИВЛ.

Врачи пришли к выводу, что его действия привели к отеку мозга. Мужчина сейчас восстанавливается и вскоре может вернуться к нормальной жизни.

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Комментарии (4)

Dasha Zakharova
видимо попрошайка сам из редакции фонтанки, поэтому и не блокируют.
MyAdmiral Kruzenshtern
Фонтанка, вы когда-нибудь заблокируете этого попрошайку???
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