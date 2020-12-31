Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по лечению коронавируса

Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов коронавируса.

Отмечается, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего тела. Это едва не привело к фатальным последствиям.

По мнению Люка, реакция его супруги Лауры спасла ему жизнь. Женщина рассказала, что всю неделю ее муж чувствовал себя плохо, и ему посоветовали пить больше жидкости. Однажды вечером он пошел принять ванну, но вылезая, упал. Она пояснила, что не смогла войти туда, так как дверь была закрыта, однако не растерялась и сразу вызвала скорую. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал, пишет 31 декабря РИА Новости.