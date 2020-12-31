FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.68р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Профессора театрального института на Моховой привлекли к «оружейному» делу. Он уверен, что все дело в макетах для кино

Расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия в Петербурге привело петербургских оперативников в квартиру на Караванной улице, где живет театральный педагог, актер и режиссер Владимир Норенко.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, визит сотрудников уголовного розыска состоялся еще 3 декабря. Тогда же у уважаемого 80-летнего профессора кафедры актерского мастерства изъяли на экспертизу три пистолета конструкции «Марголина», один конструкции «ТТ» и один, походящий на китайский «ТТ Олимпия».

Все они, по предварительным данным, проверялись не только на то, являются ли боевыми, но и на историческую ценность.

В разговоре с «Фонтанкой» Владимир Норенко сообщил, что имела место ошибка: все изъятое — макеты для кино, оружие не боевое. Полицейские вели себя вежливо и расстались с профессором в полном понимании того, что места для преступления нет. О том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, преподаватель был не в курсе.

Тем не менее, по данным «Фонтанки», дознанием Центрального района накануне, 30 декабря, дело по факту хранения боеприпасов было возбуждено.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе института, насколько им известно, Владимир Васильевич Норенко занимается профессиональной охотой. Как и любой педагог Российского государственного института сценических искусств он регулярно проходит полное медицинское обследование, в том числе и психиатрическое освидетельствование, обязательное для работы в образовательном учреждении. Информацией по вопросу о якобы найденном у Владимира Васильевича незарегистрированном оружии институт не располагает. Данные о следственных действиях в отношении профессора в РГИСИ также не

поступали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Boris_93*1
Профессор - любитель "классики" :) , однако 3 шт. "марголина" в коллекции несколько странно , возможно просто запасы времён СССР и не серьёзное отношение человека искусства к реалиям УК . Минус один - если будет приговор суда , то этому приличному и положительному :) гражданину не дадут заниматься преподавательской работой .. се-ля-ви
Serg_I
Кто-то "настучал" на бумаге кляузу на соседа?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний