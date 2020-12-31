Профессора театрального института на Моховой привлекли к «оружейному» делу. Он уверен, что все дело в макетах для кино

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, визит сотрудников уголовного розыска состоялся еще 3 декабря. Тогда же у уважаемого 80-летнего профессора кафедры актерского мастерства изъяли на экспертизу три пистолета конструкции «Марголина», один конструкции «ТТ» и один, походящий на китайский «ТТ Олимпия».

Расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия в Петербурге привело петербургских оперативников в квартиру на Караванной улице, где живет театральный педагог, актер и режиссер Владимир Норенко.

Все они, по предварительным данным, проверялись не только на то, являются ли боевыми, но и на историческую ценность.



В разговоре с «Фонтанкой» Владимир Норенко сообщил, что имела место ошибка: все изъятое — макеты для кино, оружие не боевое. Полицейские вели себя вежливо и расстались с профессором в полном понимании того, что места для преступления нет. О том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, преподаватель был не в курсе.



Тем не менее, по данным «Фонтанки», дознанием Центрального района накануне, 30 декабря, дело по факту хранения боеприпасов было возбуждено.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе института, насколько им известно, Владимир Васильевич Норенко занимается профессиональной охотой. Как и любой педагог Российского государственного института сценических искусств он регулярно проходит полное медицинское обследование, в том числе и психиатрическое освидетельствование, обязательное для работы в образовательном учреждении. Информацией по вопросу о якобы найденном у Владимира Васильевича незарегистрированном оружии институт не располагает. Данные о следственных действиях в отношении профессора в РГИСИ также не