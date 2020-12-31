FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.68р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Роструд рассказал, как россияне будут отдыхать в 2021 году

В следующем году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

На Новый год предстоит десять дней отдыха: с 1 по 10 января.

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой — всего три дня.

На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.

Две сокращенные рабочие недели по четыре дня запланированы и на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, — предстоят три дня отдыха, а за ними четыре рабочих.

В ноябре, перед Днем народного единства, придется поработать три дня, а затем четыре дня отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Сокращенной окажется и последняя неделя года: последним рабочим днем будет четверг, 30 декабря, а 31 декабря объявили выходным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

srw1956
давно пора сделать выходными все числа календаря, а рабочими - ну два три дня от силы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний