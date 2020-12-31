В режиме «рабочего дня». Смольный рассказал, как в праздники будут работать поликлиники, скорые и лаборатории

Городская система здравоохранения подготовлена к работе в период предстоящих новогодних праздников, сообщили 31 декабря в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



По его словам, участковая служба поликлиник будет работать в режиме «рабочего дня». Прием врачей-специалистов будет осуществляться с 9:00 до 15:00 в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Также создан резерв медиков, которые в случае необходимости будут привлечены к оказанию медицинской помощи заболевшим.



Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат функционировать в штатном режиме. Для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов. Также будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции.

