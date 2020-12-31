Били, пытались утопить, жгли, но он выжил. Под Петербургом задержали иностранцев, которые истязали земляка

43-летний мигрант из Узбекистана выжил после истязаний, которые ему устроил прораб на стройке.
Как сообщает 47news 31 декабря, нападение на мужчину произошло еще 14 августа. Подсобные рабочие на стройке в Ломоносовском районе области по указанию 29-летнего прораба, вывели его в лес рядом с Дудергофским. Там на мужчину накинули петлю и попытались вздёрнуть на дереве. Но он смог вырваться. Уйти далеко ему не дали - мужчину загнали в воду, и с помощью двух металлических болванок пытались утопить. Этот план также не сработал. Затем строителя посадили у костра, облили жидкостью для розжига и подпалили. Он смог вырваться и самостоятельно забежал в озера. Его вытащили и увели в бытовку, где принялись просто бить. Но и это он пернес. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «истязание».
Накануне областной Следком возбудил уголовное дело по статье 127 УК – «незаконное лишение свободы» в отношении 29-летнего прораба. Он арестован.