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В Северной столице выросла смертность от коронавируса. Петербург опять обогнал Москву

В России за сутки подтверждено 593 летальных случая от коронавируса. Петербург опять на первом месте, сообщает 31 декабря «Стопкоронавирус.рф».

В Северной столице подтверждены 84 смерти, вызванные COVID-19. В Москве их 73.

На третьем месте Воронежская область, где подтверждена смерть от новой инфекции 28 человек.

К концу года в Петербурге скончались от коронавируса 7694 человека. В России — 57 019 летальных исходов.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Это ещё 6 января старики не облизали одну ложечку с когорчиком.
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