В Петербурге снова насчитали 3,7 тысячи заболевших коронавирусом. По России небольшой рост

За последние сутки в Петербурге выявили 3758 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 31 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Число заболевших немногим меньше вчерашнего значения в 3764 человека. По России, наоборот, наблюдается рост — 27 747 заболевших против 26 513 вчера.

Лидером по ежедневному приросту среди регионов остается Москва, где выявлено 6566 новых случаев.

Как уточнили в Смольном, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39161 человека. Под медицинским наблюдением находится 825 человек. Из них 298 — контактные, 527 — на самоизоляции. Обработано 4568 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.