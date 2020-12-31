Воры пробрались в квартиру сотрудницы КГИОПа. Норковых шуб и миллионов не нашли

Поездка за город на выходные привела сотрудницу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры петербургской администрации к вызову полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 декабря, в полицию 33-летний ведущий специалист обратилась накануне днем. По предварительной информации, она сообщила, что не была дома в квартире на Кондратьевском с обеда 26 декабря до обеда 28 декабря. В это время вор с помощью отмычек вскрыл дверь и унес её драгоценности: несколько золотых цепочек, пару сережек, кольцо и часы.

