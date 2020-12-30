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Сильный оползень унес с собой дома в Норвегии. Спасатели ищут выживших

Сильный оползень обрушился 29 декабря на небольшой норвежский городок Аск в коммуне Еррум. Около 1500 жителей этого района эвакуируются, а полиция ищет выживших, передаёт NRK.

Поиски производятся только с вертолета, так как спасателям выходить в этот район слишком опасно. По данным радиостанции, 700 человек были эвакуированы, но в среду днем мэр Аска заявил, что их будет больше, всего 1500 человек. На данный момент остаётся неизвестной судьба 12 местных жителей. Несколько домов обрушились уже после того, как оттуда выбрались жильцы. В результате схода лавины четыре человека получили лёгкие травмы, один - серьёзные.

На помощь коллегам на место происшествия отправилась кризисная группа из Швеции.

В июне 2020 года оползень в коммуне Алта на севере Норвегии унес в море восемь построек.

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