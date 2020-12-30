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Без детских ёлок и шампанского. Глава Роспотребнадзора выступила с рекомендациями к Новому году

Ситуация с коронавирусом в РФ будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники. Об этом 30 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно», - подчеркнула она (цитата по ТАСС). Попова не советует посещать «масштабные детские мероприятия» во время новогодних праздников, «чтобы дети оставались здоровы». Кроме того, она подчеркнула, что тем, кто принимает лекарства от коронавируса, не стоит выпивать даже один бокал шампанского в новогоднюю ночь.

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