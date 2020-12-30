Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса

В швейцарском городе Люцерн скончался получивший прививку от COVID-19 пациент дома престарелых. Об этом сообщает 29 декабря СH Media со ссылкой на департамент здравоохранения и социальной защиты кантона.

Что на самом деле привело к смерти, на данный момент неизвестно. Медики считают маловероятной причиной саму вакцину.



«Этот человек был стар и имел несколько серьезных хронических заболеваний», — заявил накануне изданию Blick представитель ведомства по надзору и разрешениям в отношении лекарственных препаратов и медицинского оборудования Swissmedic Лукас Ягги.