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Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса

В швейцарском городе Люцерн скончался получивший прививку от COVID-19 пациент дома престарелых. Об этом сообщает 29 декабря СH Media со ссылкой на департамент здравоохранения и социальной защиты кантона.

Что на самом деле привело к смерти, на данный момент неизвестно. Медики считают маловероятной причиной саму вакцину.

«Этот человек был стар и имел несколько серьезных хронических заболеваний», — заявил накануне изданию Blick представитель ведомства по надзору и разрешениям в отношении лекарственных препаратов и медицинского оборудования Swissmedic Лукас Ягги.

Согласно информации, распространённой в СМИ коронаскептиком, человек, проживающий в доме для больных деменцией престарелых людей в пригороде Люцерна, умер через два дня после прививки, пишет издание Watson.

Массовая вакцинация в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране применяется только вакцина Pfizer/BioNTech.

Ранее в американском штате Аляска из-за сильной аллергической реакции госпитализировали медработника, получившего прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Американская компания Pfizer обещала провести тщательную проверку.

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Комментарии (6)

Vacuolle
Откуда? Откуда "Фонтанка" знает о жизни дома престарелых в Люцерне? После этого вы должны взять шевство над этим домом!
Skazochny
Срочно на первый канал новость
mononcle
И к чему вы печатаете весь этот информационный мусор? Видимо, чтобы в очередной раз показать, что раздувание всей этой вредоносной истерии выгодно в том числе средствам массовой информации.
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