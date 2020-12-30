Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса

В швейцарском городе Люцерн скончался получивший прививку от COVID-19 пациент дома престарелых. Об этом сообщает 29 декабря СH Media со ссылкой на департамент здравоохранения и социальной защиты кантона.
Что на самом деле привело к смерти, на данный момент неизвестно. Медики считают маловероятной причиной саму вакцину.
«Этот человек был стар и имел несколько серьезных хронических заболеваний», — заявил накануне изданию Blick представитель ведомства по надзору и разрешениям в отношении лекарственных препаратов и медицинского оборудования Swissmedic Лукас Ягги.
Согласно информации, распространённой в СМИ коронаскептиком, человек, проживающий в доме для больных деменцией престарелых людей в пригороде Люцерна, умер через два дня после прививки, пишет издание Watson.
Массовая вакцинация в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране применяется только вакцина Pfizer/BioNTech.
Ранее в американском штате Аляска из-за сильной аллергической реакции госпитализировали медработника, получившего прививку от коронавирусной инфекции нового типа. Американская компания Pfizer обещала провести тщательную проверку.