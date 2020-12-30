FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.88р90.68р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Смольный привлек за счет облигаций 55 млрд рублей по итогам 2020 года

Комитет финансов опубликовал проект отчета о размещении гособлигаций в уходящем году. Третий раунд был символическим.

Согласно опубликованному 30 декабря документу, всего было три раунда: апрельский — на 24,999 млрд рублей, октябрьский — на 30 млрд, и предновогодний: 23 декабря Смольный привлек 6,1 млн рублей.

Тот факт, что третий раунд оказался таким скромным, объясняется тем, что дефицит бюджета был сокращен в ходе корректировки бюджета — co 111 млрд до 79 млрд рублей. При этом еще на 1 ноября бюджет вообще был профицитным — на 17 млрд.

Подробнее о том, как выглядит бюджет коронавирусного 2020 года, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний