Смольный привлек за счет облигаций 55 млрд рублей по итогам 2020 года

Комитет финансов опубликовал проект отчета о размещении гособлигаций в уходящем году. Третий раунд был символическим.



Согласно опубликованному 30 декабря документу, всего было три раунда: апрельский — на 24,999 млрд рублей, октябрьский — на 30 млрд, и предновогодний: 23 декабря Смольный привлек 6,1 млн рублей.

Тот факт, что третий раунд оказался таким скромным, объясняется тем, что дефицит бюджета был сокращен в ходе корректировки бюджета — co 111 млрд до 79 млрд рублей. При этом еще на 1 ноября бюджет вообще был профицитным — на 17 млрд.