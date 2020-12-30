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Находящийся в СИЗО бывший схиигумен Сергий отказывается от еды и воды. Он решил поститься и молиться за москвичей

Помещенный в следственный изолятор бывший схиигумен Сергий, известный в миру как Николай Романов, отказывается от еды и воды. Свою вину он не признаёт. Об этом 30 декабря со ссылкой на ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщает РИА Новости.

«Николай Романов посещен в СИЗО-7, он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает», — рассказал агентству Мельников, отметив, что Романов планирует держать пост 5–10 дней.

По его словам, бывший схиигумен подтвердил, что когда-то был сотрудником милиции, а также отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. Комментируя эту информацию, Сергий привёл в пример пророка Моисея. «Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком», — процитировал его Мельников.

«Свою вину и сведения о том, что в возглавляемом им монастыре детей избивали, Романов отрицает», — также рассказал представитель ОНК. Он добавил, что претензий к условиям содержания в следственном изоляторе у бывшего схиигумена нет.

Как сообщалось накануне, Басманный суд Москвы постановил арестовать Сергия на два месяца. Ему вменяют склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправство.

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

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