Находящийся в СИЗО бывший схиигумен Сергий отказывается от еды и воды. Он решил поститься и молиться за москвичей

Помещенный в следственный изолятор бывший схиигумен Сергий, известный в миру как Николай Романов, отказывается от еды и воды. Свою вину он не признаёт. Об этом 30 декабря со ссылкой на ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщает РИА Новости.



«Николай Романов посещен в СИЗО-7, он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает», — рассказал агентству Мельников, отметив, что Романов планирует держать пост 5–10 дней.