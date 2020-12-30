По информации «Фонтанки», сегодня, 30 декабря, когда уже темнело, неизвестный злоумышленник на КАМАЗе высыпал самосвал обыкновенного песка на Балканскую площадь, что находится в Купчино возле выхода из метро. Об этом сообщил нашему изданию один из читателей.

Так как это было сделано демонстративно, после чего также не установленные люди быстро разметали песок по асфальту, «Фонтанка» поинтересовалась: зачем же так?



В администрации Фрунзенского района пожали плечами, а один из собеседников в полиции посоветовал пролистать социальные сети дрифтеров.

