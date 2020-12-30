По информации «Фонтанки», сегодня, 30 декабря, когда уже темнело, неизвестный злоумышленник на КАМАЗе высыпал самосвал обыкновенного песка на Балканскую площадь, что находится в Купчино возле выхода из метро. Об этом сообщил нашему изданию один из читателей.
Так как это было сделано демонстративно, после чего также не установленные люди быстро разметали песок по асфальту, «Фонтанка» поинтересовалась: зачем же так?
В администрации Фрунзенского района пожали плечами, а один из собеседников в полиции посоветовал пролистать социальные сети дрифтеров.
Действительно, по вечерам Балканская площадь часто становится стихийным местом сбора мастеров контролируемого заноса. Теперь же, судя по всему, скольжение шин сведено песком к минимуму.
В районном ГИБДД нам не стали признаваться в «диверсии», но голос сотрудника выдал инициаторов. «Жаль, что теперь возникнут сложности с поклонниками токийского дрифта и пекинского форсажа. Пущай теперь покатаются», — достаточно прозрачно намекнул сотрудник.