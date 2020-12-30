Две похожие аварии с участием легковых автомобилей и общественного транспорта произошли вечером 30 декабря в центре и на юго-западе Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



По их словам, в половину седьмого вечера чёрный Volvo «притёр» автобус на пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы. ДТП заняло две полосы проезжей части. Судя по опубликованной фотографии, оно произошло перед пешеходным переходом.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке Малой Морской улицы от Невского проспекта до Исаакиевского собора собрался транспортный затор. Трудности с проездом также наблюдаются в Кирпичном переулке.