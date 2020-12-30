Врачи сообщили об отсутствии «отрицательной динамики» у Алисы Фрейндлих. Она и её родные встретят Новый год в разных палатах одной больницы

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, её дочь и внучка находятся в разных отделениях больницы в соответствии с состоянием каждой из них. Об их самочувствии «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.
«Состояние Алисы Бруновны стабильно тяжёлое, но без отрицательной динамики. Она, её дочь и внучка находятся в разных отделениях в соответствии с состоянием каждой. Новый год они будут встречать в больнице, но каждая в своей палате», — сообщили изданию в медучреждении вечером 30 декабря.
Фрейндлих находится в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, куда её поместили на прошлой неделе, диагностировав коронавирус. Медики оценивают состояние пациентки как тяжёлое, но стабильное. За ней ведётся круглосуточное наблюдение, в рамках которого она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. Сегодня внучка артистки сообщила, что она и её мать тоже попали в больницу, так как, судя по всему, также подхватили новую инфекцию.