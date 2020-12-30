Заявки на спектакли с 7 января комитет по культуре начнет рассматривать прямо 2-го. Открыть театры на Рождество просил Кехман

Новой редакцией 121-го постановления Правительства Санкт-Петербурга с 7 января из «запретительного списка», вдобавок к кинотеатрам, вычеркиваются театры. Они смогут начать работать и принимать зрителей, включая детей — если те придут с родителями, а не в составе организованных групп.



В комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что готовы начать работу по согласованию мероприятий прямо в разгар новогодних праздников.



«По факту выхода новой редакции 121-го постановления комитетом по культуре организована работа по внесению изменений в порядок согласования, и информация о порядке согласования театральных показов с 7 января будет опубликована до 2 января», — прокомментировал зампред комитета Федор Болтин.

