Заявки на спектакли с 7 января комитет по культуре начнет рассматривать прямо 2-го. Открыть театры на Рождество просил Кехман

Новой редакцией 121-го постановления Правительства Санкт-Петербурга с 7 января из «запретительного списка», вдобавок к кинотеатрам, вычеркиваются театры. Они смогут начать работать и принимать зрителей, включая детей — если те придут с родителями, а не в составе организованных групп.
В комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что готовы начать работу по согласованию мероприятий прямо в разгар новогодних праздников.
«По факту выхода новой редакции 121-го постановления комитетом по культуре организована работа по внесению изменений в порядок согласования, и информация о порядке согласования театральных показов с 7 января будет опубликована до 2 января», — прокомментировал зампред комитета Федор Болтин.
«У нас срок рассмотрения заявок — как раз 5 дней, поэтому мы спокойно и логично будем их принимать со 2 января», — уточнил он.
По его словам, опасений в отношении работы театров у комитета нет — работа налажена и с государственными, и с негосударственными: и те, и другие легко контролируются. Они просто присылают свой репертуар единой заявкой, и согласование проходит «в рабочем порядке»: проверка стандартов, наличия ограничительных предписаний и так далее.
Контролировать происходящее, например, на концертах гораздо сложнее, поэтому они остаются под запретом до конца праздников.
Напомним, ранее «Фонтанка» провела круглый стол в прямом эфире, посвященный работе учреждений культуры в условиях пандемии. В ходе беседы худрук Михайловского театра Владимир Кехман требовал открыть театры на Рождество — чтобы достойно отметить праздник. Тогда же первый зампред комитета по культуре Борис Пиотровский сообщил, что комитет не будет уходить на новогодние каникулы.
30 декабря вышло постановление правительства Петербурга, согласно которому театрам вернули право принимать зрителей с 7 января — еще до окончания новогодних праздников. Тем же документом власти продлили часы работы ресторанам.