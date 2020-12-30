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Нелегальных перевозчиков в Петербурге за год оштрафовали на 4,5 млн рублей

Около 300 дел об административных правонарушениях было возбуждено в 2020 году по результатам проверок 8219 автобусов и пассажирских такси в Санкт-Петербурге. Об этом 30 декабря рассказали в комитете по транспорту.

По данным ведомства, из 297 дел 259 повлекли за собой штраф. Их общая сумма составила 4,484 млн рублей.

У нарушителей правил пассажирских перевозок арестовали 46 автобусов, их отправили на специализированную стоянку.

«Для пассажиров пользоваться услугами нелегальных перевозчиков небезопасно: транспортные средства не проходят техническое обслуживание, а водители пренебрегают правилами дорожного движения, меняя по своему усмотрению утверждённые маршруты. Также в таких автобусах у жителей нет возможности оплатить проезд при помощи универсальной транспортной карты "Подорожник"», — напомнили в комтрансе.

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