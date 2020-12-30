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Рубль снова сдаёт позиции. Евро — выше 92

На торгах 30 декабря евро вновь поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.

Европейская валюта в 17:04 торговалась на уровне 92,07 рубля, прибавив 1,40 рубля. Доллар вырос на 76 копеек, до 74,80 рубля.

Фото: скриншот с https://www.moex.com/

Ранее евро поднимался выше 92 рублей на прошлой неделе.

Официальный курс Центробанка России на 31 декабря — 90,6824 рубля за евро и 73,8757 рубля — за доллар.

Фото: скриншот с https://www.moex.com/

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
надо закон принять, чтобы зеленую и розовую бумагу в продуктовых магазинах реализовывать, вместе с водкой, морковкой, хлебом и картошкой .... можно даже в рулонах с перфорацией//
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