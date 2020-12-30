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Мишустин играет детские песенки на синтезаторе в Твери. Теперь в 2020 году вы видели всё

Премьер-министр России Михаил Мишустин продемонстрировал свои музыкальные таланты в Твери. Он побывал в гостях у пятилетней Нади Столпник, открытку с новогодним желанием которой глава правительства снял с «ёлки желаний» 24 декабря. Он подарил девочке синтезатор и сразу же на нём сыграл.

Фото: government.ru

Так совпало, что накануне у Нади был день рождения, и Михаил Мишустин поздравил девочку с первой серьёзной датой — ей исполнилось пять лет. Глава правительства подарил малышке конфеты и куклу. А в качестве новогоднего подарка преподнес синтезатор. Именно это желание она просила исполнить в своей новогодней открытке.

RIAkremlin/Pool

Председатель правительства сыграл на музыкальном инструменте несколько песен из мультфильмов, которым Надя подпевала. Она поделилась с премьером своими планами пойти учиться в музыкальную школу по классу фортепиано.

Ранее в Сети находили записанное в 2016 году стихотворное видеопоздравление Мишустина к юбилею заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, который сейчас занимает кресло вице-премьера в новом правительстве.

Фото: government.ru

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