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«Сколько человек может прожить без постоянного заработка». Беглов объяснил, почему не ввел тотальный локдаун для борьбы с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти Петербурга не стали вводить жесткий локдаун для борьбы с пандемией коронавируса.

«Нужно прагматично считать экономические потери», — рассказал он 30 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». По его словам, в первую очередь, власти города думали о сохранении рабочих мест. «Сколько месяцев человек может прожить без постоянного заработка?» — переадресовал он вопрос интервьюеру.

«Когда люди брали кредиты до пандемии, потерять работу самое страшное», — добавил губернатор. Во-вторых, власти Петербурга опасались, что в случае закрытия бизнеса недосчитаются налогов, а значит, бюджету может не хватить средств на строительство стационаров и дорог. В-третьих, чиновники не хотели отбирать у горожан «положительные эмоции». «Можно закрыть театры, кинотеатры, фитнес-клубы и парикмахерские. Но если есть возможность сохранять, это нужно сохранять. А когда все совсем плохо, нужно соблюдать ограничения», — заключил он.

Решение об ужесточении коронавирусного режима было принято 2 декабря. В соответствии с ним с 30 декабря по 3 января остановили работу заведения общепита, с 25 до 29 декабря и с 4 по 10 января их работа была ограничена до 19.00. Также с 30 декабря по 10 января прекратили работу театры, музеи, зоопарк, запрещено проведение любых мероприятий численностью до 50 человек и туристические перевозки по экскурсионным маршрутам.

Ранее губернатор признался, что в Петербурге планировался более жесткий локдаун на новогодние праздники.

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Комментарии (7)

155752382
Много они дорог и стационаров настроили за последние годы!!!!
Alex000
" чиновники не хотели отбирать у горожан «положительные эмоции» "
Оно так само собой получилось, угу...
264530021
Ждёмс его за столиком в «уличной кафешке»😬
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