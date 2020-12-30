«Сколько человек может прожить без постоянного заработка». Беглов объяснил, почему не ввел тотальный локдаун для борьбы с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти Петербурга не стали вводить жесткий локдаун для борьбы с пандемией коронавируса.

«Нужно прагматично считать экономические потери», — рассказал он 30 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». По его словам, в первую очередь, власти города думали о сохранении рабочих мест. «Сколько месяцев человек может прожить без постоянного заработка?» — переадресовал он вопрос интервьюеру.

«Когда люди брали кредиты до пандемии, потерять работу самое страшное», — добавил губернатор. Во-вторых, власти Петербурга опасались, что в случае закрытия бизнеса недосчитаются налогов, а значит, бюджету может не хватить средств на строительство стационаров и дорог. В-третьих, чиновники не хотели отбирать у горожан «положительные эмоции». «Можно закрыть театры, кинотеатры, фитнес-клубы и парикмахерские. Но если есть возможность сохранять, это нужно сохранять. А когда все совсем плохо, нужно соблюдать ограничения», — заключил он.