Никаких гуляний. Турция ужесточила ограничения для туристов на Новый год

Туристам в Стамбуле и других городах не удастся погулять на Новый год. Популярные площади и улицы будут закрыты для всех. Комендантский час будет действовать с вечера 31 декабря и до утра следующего дня.

«В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — приводит РИА Новости цитату из циркуляра, разосланного во все провинции страны.