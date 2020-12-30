FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Никаких гуляний. Турция ужесточила ограничения для туристов на Новый год

Туристам в Стамбуле и других городах не удастся погулять на Новый год. Популярные площади и улицы будут закрыты для всех. Комендантский час будет действовать с вечера 31 декабря и до утра следующего дня.

«В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — приводит РИА Новости цитату из циркуляра, разосланного во все провинции страны.

Власти каждой из них самостоятельно определят территории, которые в новогоднюю ночь оставят недоступными для гуляний.

Более того, комендантский час в Турции будет действовать с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января. Закрыты магазины, рестораны, доступно только обслуживание навынос.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний