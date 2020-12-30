Визит в отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома принес Александру Лукашенко черный берет. Он стал «полноценным бойцом».
Решение наградить главу государства знаком отличия омоновцев, для получение которого нужно пройти специальные испытания, принял совет командиров отряда. Об этом 30 декабря сообщает БелТА.
Лукашенко заявил, что не в идеальной форме для сдачи необходимых испытаний на право ношения черного берета. Однако командир ОМОНа Дмитрий Балаба заверил его, что знак отличия вручен ему «за особые заслуги».
«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Дмитрий Балаба.
Лукашенко в свою очередь вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. В своей речи он заявил, что они помогли будущим поколениям сохранить страну.