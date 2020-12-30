Решение наградить главу государства знаком отличия омоновцев, для получение которого нужно пройти специальные испытания, принял совет командиров отряда. Об этом 30 декабря сообщает БелТА.

Визит в отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома принес Александру Лукашенко черный берет. Он стал «полноценным бойцом».

Лукашенко заявил, что не в идеальной форме для сдачи необходимых испытаний на право ношения черного берета. Однако командир ОМОНа Дмитрий Балаба заверил его, что знак отличия вручен ему «за особые заслуги».

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Дмитрий Балаба.



Лукашенко в свою очередь вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. В своей речи он заявил, что они помогли будущим поколениям сохранить страну.

