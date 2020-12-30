Суд Петербурга заставил маршрутных перевозчиков компенсировать страдания упавшим пассажиркам

Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, одна из женщин просила суд взыскать 100 тысяч рублей компенсации морального вреда с ООО «Пальмира». В 15 часов 14 августа 2019 года на остановке «Площадь Конституции» она села в маршрутку К-171 А, курсирующую по маршруту «Пл. Конституции — пл. Конституции». Когда она заходила в автобус, водитель, не дожидаясь, пока пассажирка оплатит проезд и сядет, резко начал движение, отчего женщина упала и ударилась грудью о поручень в салоне.

Московский районный суд Петербурга вынес решения по двум искам к перевозчикам. В обоих случаях из-за торопливых водителей маршруток пассажирки получили травмы, одна из них выпала из автобуса на асфальт.

В результате пассажирка получила ушиб левой половины грудной клетки и долго лечила полученную травму. Кроме того, по словам истицы, водитель на ее замечание вместо того, чтобы извиниться, начал кричать и нецензурно оскорблять ее, принеся ей нравственный страдания. Ответчик же на требования возместить ущерб ответил отказом.

Суд постановил взыскать с перевозчика в пользу истицы 20 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 10 000 рублей.

Ранее Московский районный суд рассмотрел иск другой пассажирки. Петербурженка просила взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда с ООО «Такси». Женщина рассказала, что 24 мая 2018 года водитель принадлежащего компании автобуса ПАЗ начал движение, не закрыв дверь в салоне. В результате истица выпала из автобуса на тротуар, получив перелом поясничного позвонка. Это подтверждало постановление судьи Красносельского районного суда Петербурга.

Суд встал на сторону пассажирки, но урезал запрашиваемую сумму. С перевозчика постановили взыскать 200 тысяч рублей.