Закон, позволяющий присвоение статуса «иностранного агента» физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц, подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации сообщает 30 декабря «Интерфакс» . Госдума легализовала новые правила 23 декабря, уже 25 декабря документ был одобрен Советом Федерации.

Впредь иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица, в том числе иностранные журналисты и лица, занимающиеся политикой.

«Политическая деятельность» является одним из признаков отнесения физлиц к иноагентам. Другим признаком является «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности российского государства, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России».



Политической деятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, профилактика и охрана жизни и здоровья граждан, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, защита материнства и детства, поддержка инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.



Закон в том числе обязывает СМИ, работающие в России, маркировать любые публикации, в которых упоминается иноагент. Иноагентам запрещено занимать госдолжности, но члены НКО-иноагентов могут входить в общественные советы при федеральных ведомствах.



«Получаете деньги на вашу политическую деятельность из‑за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие политические мероприятия и акции планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — заявлял ранее соавтор инициативы депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.

