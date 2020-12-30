FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31
Печать

Закон о присвоении статуса «иноагент» физическим лицам подписан Путиным

Закон, позволяющий присвоение статуса «иностранного агента» физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц, подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации сообщает 30 декабря «Интерфакс». Госдума легализовала новые правила 23 декабря, уже 25 декабря документ был одобрен Советом Федерации.

Впредь иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица, в том числе иностранные журналисты и лица, занимающиеся политикой.

«Политическая деятельность» является одним из признаков отнесения физлиц к иноагентам. Другим признаком является «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности российского государства, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России».

Политической деятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, профилактика и охрана жизни и здоровья граждан, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, защита материнства и детства, поддержка инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Закон в том числе обязывает СМИ, работающие в России, маркировать любые публикации, в которых упоминается иноагент. Иноагентам запрещено занимать госдолжности, но члены НКО-иноагентов могут входить в общественные советы при федеральных ведомствах.

«Получаете деньги на вашу политическую деятельность из‑за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие политические мероприятия и акции планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — заявлял ранее соавтор инициативы депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.

Депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.
Депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.Фото: Государственная Дума РФ

Ранее Госдума ужесточила ответственность за отказ признавать себя иноагентом — до пяти лет лишения свободы.

28 декабря Минюст впервые внёс в список СМИ-иноагентов пять физических лиц, в том числе псковских журналистов Дениса Камалягина и Людмилу Савицкую и их коллегу Сергея Маркелова, правозащитника Льва Пономарёва и петербургскую художницу Дарью Апахончич.

Включение в список иноагентов правозащитного центра «Насилию.нет» привело к объединению юристов. Свою поддержку высказали как бывшие сенаторы, так и действующие депутаты Госдумы.

Депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.
Депутат Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.Фото: Государственная Дума РФ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

Иван Финкман
Маразм крепчал и танки наши быстры!
DrDick
Я правильно понимаю, что первыми в очереди на звание Иноагента должны стать наши тв-пропагандоны? Или как всегда, крайними будут жители Воронежа?
karbofos
А потом поменяют понятие "иноагент" на "враг народа"?
Ну а дальше известно как будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний