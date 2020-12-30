Массовая вакцинация от коронавируса обойдется бюджету России в сто миллиардов рублей

«У нас в следующем году новые задачи стоят, которые не были учтены в бюджете, а именно — вакцинация населения. Это существенный ресурс, может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей... Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно, за счет государства», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Записаться на вакцинацию от коронавируса с февраля 2021 года можно будет онлайн через портал Госуслуг. Петербург перешёл к первой стадии массовой вакцинации от коронавируса. Если раньше прививка была положена лишь врачам, учителям, соцработникам и полицейским, то теперь на неё официально пригласили большую категорию в возрасте от 60 лет и старше.



«Фонтанка» публикует карту со всеми адресами, где можно привиться от коронавируса.