Honda уезжает из России. Компания прекратит поставки автомобилей в течение 2022 года

ООО «Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам на территории РФ в течение 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении автоконцерна, опубликованном 30 декабря.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — отмечается в сообщении.

При этом компания сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит обслуживать автомобили.