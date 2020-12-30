Honda уезжает из России. Компания прекратит поставки автомобилей в течение 2022 года

ООО «Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам на территории РФ в течение 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении автоконцерна, опубликованном 30 декабря.
«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — отмечается в сообщении.
При этом компания сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит обслуживать автомобили.
Корпорация Honda основана в 1948 году, штаб-квартира находится в Токио. К 2020 году автомобили, мотоциклы, квадроциклы, силовые агрегаты и водно-моторная техника под этой маркой выпускаются на 29 заводах в 14 странах мира. В России работает 40 официальных дилеров Honda, в Петербурге автомобили и другая техника продаются у трех официальных дилеров.