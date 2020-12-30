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Honda уезжает из России. Компания прекратит поставки автомобилей в течение 2022 года

ООО «Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам на территории РФ в течение 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении автоконцерна, опубликованном 30 декабря.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — отмечается в сообщении.

При этом компания сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит обслуживать автомобили.

Корпорация Honda основана в 1948 году, штаб-квартира находится в Токио. К 2020 году автомобили, мотоциклы, квадроциклы, силовые агрегаты и водно-моторная техника под этой маркой выпускаются на 29 заводах в 14 странах мира. В России работает 40 официальных дилеров Honda, в Петербурге автомобили и другая техника продаются у трех официальных дилеров.

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Комментарии (3)

Вышибатя
Це зрада или перемога?
IvansPetrovs
Да и скатертью дорога. И свое ломкое г-о пусть с собой забирают.
USSR_forever
в Корее строить автомобили дешевле будет, чем тут, с рукопопыми алкашами...
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