Баночка икры и полбуханки ржаного хлеба — Росстат посчитал стоимость новогоднего стола

Усредненному Росстатом россиянину достаточно семи тысяч рублей, чтобы накрыть стол к Новому году. Это при условии, что готовились к торжеству заранее. В прошлом ноябре те же продукты можно было купить почти на 5 процентов дешевле.
Статистику Росстата 30 декабря приводит РИА Новости. В праздничную корзину специалисты статистики сложили: по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых рыбных деликатесов, 200-грамовую баночку икры и 350-граммовую банку рыбных консервов. В список также вошли 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. В овощном отделе Росстат «закупил» 800 граммов картофеля, по полкило свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. Десертное меню состоит из полкилограмма разных конфет и торта. Готовые салаты оливье и следка под шубой указаны отдельными позициями, Росстат определил, что их нужно по 1 килограмму. Венчают стол бутылка водки, коньяка и шампанского, а также литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды.
Согласно отчету, покупка такого набора в среднем по России должна обойтись в 6 763 рубля. Это на 4,56% выше прошлогоднего чека. Серьезный рост показали цены на картофель (на 28,88%), свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%). Икра и рыбные консервы подорожали на 11%. А вот мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели — на 0,84% и 2,66% соответственно.
Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года. Отчет о декабрьских ценах пока не опубликован. Самыми дорогими регионами названы Чукотка и Ненецкий автономный округ — здесь средняя сумма чека составит более 9 тысяч рублей. Дешевле всего закупать продукты в Ингушетии, новогодний стол можно собрать за 3 779 рублей.