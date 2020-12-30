Баночка икры и полбуханки ржаного хлеба — Росстат посчитал стоимость новогоднего стола

Усредненному Росстатом россиянину достаточно семи тысяч рублей, чтобы накрыть стол к Новому году. Это при условии, что готовились к торжеству заранее. В прошлом ноябре те же продукты можно было купить почти на 5 процентов дешевле.



Статистику Росстата 30 декабря приводит РИА Новости. В праздничную корзину специалисты статистики сложили: по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых рыбных деликатесов, 200-грамовую баночку икры и 350-граммовую банку рыбных консервов. В список также вошли 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. В овощном отделе Росстат «закупил» 800 граммов картофеля, по полкило свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. Десертное меню состоит из полкилограмма разных конфет и торта. Готовые салаты оливье и следка под шубой указаны отдельными позициями, Росстат определил, что их нужно по 1 килограмму. Венчают стол бутылка водки, коньяка и шампанского, а также литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды.

