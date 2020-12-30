Петербуржец попросил защиты у полиции и напросился. Теперь его ждёт изолятор

Любопытная история приключилась в Петродворцовом районе Петербурга. Местный житель, будучи в федеральном розыске, позвонил в полицию и пожаловался на соседа, который его избивает. Теперь информатора ищут, чтобы отправить в СИЗО.
Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, инцидент на Волхонском шоссе в Стрельне произошёл двумя днями ранее. В тот день в ГУ МВД поступил звонок от 54-летнего мужчины, который заявил, что на него нападает знакомый, и попросил защиты. Приехавшие полицейские не застали конфликт, а инициатор звонка пояснил, что со своим товарищем он уже помирился, заявление писать не будет.
Жителя Стрельны проверили по базе, он с начала декабря числится в федеральном розыске как подсудимый, скрывшийся от суда. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После того, как обвиняемого хватились, ему избрали более строгую меру пресечения — арест. Полиция поехала на Волхонское шоссе на следующий день, 29 декабря, но разыскиваемого там не нашла.