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Петербуржец попросил защиты у полиции и напросился. Теперь его ждёт изолятор

Любопытная история приключилась в Петродворцовом районе Петербурга. Местный житель, будучи в федеральном розыске, позвонил в полицию и пожаловался на соседа, который его избивает. Теперь информатора ищут, чтобы отправить в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, инцидент на Волхонском шоссе в Стрельне произошёл двумя днями ранее. В тот день в ГУ МВД поступил звонок от 54-летнего мужчины, который заявил, что на него нападает знакомый, и попросил защиты. Приехавшие полицейские не застали конфликт, а инициатор звонка пояснил, что со своим товарищем он уже помирился, заявление писать не будет.

Жителя Стрельны проверили по базе, он с начала декабря числится в федеральном розыске как подсудимый, скрывшийся от суда. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После того, как обвиняемого хватились, ему избрали более строгую меру пресечения — арест. Полиция поехала на Волхонское шоссе на следующий день, 29 декабря, но разыскиваемого там не нашла.

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