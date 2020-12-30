В Петербурге задержали Алиджона и Хусниддина. Их подозревают в нездоровом интересе к мальчику и девочке

Двух мужчин задержала петербургская полиция по подозрению в насильственных действиях сексуального характера и развращении. В первом случае жертвой стал мальчик, во втором — девочка.

30 декабря в изолятор временного содержания был помещен 22-летний уроженец Узбекистана по имени Хусниддин. Его задержали в рамках уголовного дела о развратных действиях. В основу легло заявление 37-летней женщины. Она сообщила, что 14 декабря неизвестный человек обнажился перед её 12-летней дочерью. Задержанный работает кассиром. Он признался, что девочку смутил в квартире на Бутлерова.