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Под Первоуральском мужчина угнал «скорую», пока медики госпитализировали пациентку

Неизвестный мужчина угнал машину Скорой помощи, приехавшую на вызов к пожилой женщине в селе Новоалексеевское под Первоуральском. Инцидент произошёл утром 29 декабря. Видео появилось в паблике «Решеты-сити» «ВКонтакте».

Врачи приехали на вызов к пенсионерке с высокой температурой. Водитель «скорой» не стал глушить автомобиль, чтобы он не остыл, а пациентка не замерзла. Когда медики забрали носилки и пошли в дом, неизвестный мужчина с улицы повернул к машине, сел в неё и уехал. Сделать ему это было несложно — в замке остались ключи зажигания. Позже выяснилось, что он направился в Старые Решёты (одна из ближайших к Новоалексеевскому деревень).

«Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов, — сообщил журналистам портала Е1.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Машина повреждений не получила, а любитель покататься в экстремальных условиях спешно ретировался. Сейчас сыщики его разыскивают. На причастность к данному инциденту полиция отрабатывает лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам».

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средство без цели хищения). Угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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