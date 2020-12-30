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Лазерное оружие для борьбы с дронами создают в России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал о модернизации Вооружённых сил страны.

По итогам 2020 года военными представительствами Минобороны принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тысячи единиц средств обеспечения, сообщил Криворучко газете «Красная звезда» в интервью, опубликованном 30 декабря.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника», — сказал Криворучко. По его словам, планируется создавать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием. «Проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотных летательных аппаратов. Со следующего года планируется увеличение закупок комплексов с БПЛА в разведывательно-ударном исполнении», — отметил замминистра.

Применение БПЛА, по его словам, уже стало обыденностью. «Завершается создание комплексов с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами различного класса, способными решать задачи в составе групп или «роёв» во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами, а также совместно с наземными и морскими робототехническими комплексами», — отчитался Криворучко.

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Комментарии (4)

Skazochny
Конечно с дронами, только с них можно лицезреть масштаб украденных денег у народа
Castor Troy
Видимо стоять это лазерное великолепие будет где-то в очковых сортирах раисян. Для маскировки. Сквозь туман и болота поражающая способность будет примерно 10 см. Выпаривать нечистоты -прокатит, спасибо великому Пугабе- ракетостроителю!!!
Как вариант ещё размещение в марсианской деревне, это рядом с амбаром со сверхсветовым двигателем и киборгами- медведями. Ну, бюджет то уже освоен...
Kezevo
Красная звезда, криворучко. Даешь по ракете в каждую квартиру! Только гугл отключит все ракеты за мгновение, и генералы побегут генераторы включать надувать танки!, Ах да и из тех горючка будет слита.
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