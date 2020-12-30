Сейчас, утром 30 декабря, в Петербурге, похоже, последний минус в 2020 году. И сегодня днём, и завтра синоптики обещают плюсовую температуру. При этом в ближайшие часы снега не будет, и даже может выглянуть солнце.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 30 декабря существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью достигала местами минус 3 градусов, днём же составит 0 — плюс 2.