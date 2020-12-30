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Минус уходит из Петербурга до нового года. Может выглянуть солнце — последнее в 2020-м

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сейчас, утром 30 декабря, в Петербурге, похоже, последний минус в 2020 году. И сегодня днём, и завтра синоптики обещают плюсовую температуру. При этом в ближайшие часы снега не будет, и даже может выглянуть солнце.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 30 декабря существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью достигала местами минус 3 градусов, днём же составит 0 — плюс 2.

Это повышенная для конца декабря температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 10 до плюс 1 градуса. Самое холодное 30 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 38, а самое тёплое — в 1994 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».

А вот 31 декабря и 1 января будут снежными: завтра ожидается мокрый снег с дождём при температуре 0 — плюс 2 градуса.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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